接觸美最新態度 何志偉研判政府近期不會討論兵役延長

針對延長兵役，月前訪美返台的民進黨立委何志偉今（27）日表達支持立場，但他認為，盱衡台灣經濟因素、勞工人力匱乏，美方也並未特別對此表達關切下，近期應暫不會討論兵役延長議題。

何志偉受訪表示，從陳水扁時代至今歷次總統大選，兵役問題常被提及，他認為此事有影響九合一選舉結果，但並非主因。他認為，兵役問題根本是選舉的攻防與喊出來的口號，國民黨藉此藉以凝聚支持者，但對大局影響不大，並非關鍵因素。

但何志偉指出，國防部長邱國正曾說，兵役延長不是他一人可決定，他認為全案應要在立法院先討論，決策不可直接拍板定案，他認為，疫情過後，包含軍事合作、區域安全的合作都將進一步展開，他認為兵役延長議題「近期不會討論」，因為台灣供應鏈重新調整，國內勞工、經濟狀況，不應討論兵役延長。

何志偉說，兵役是台灣整體戰力一環，並非全部，台灣還有民防、義警、義消系統、後備系統等，人數龐大，延長兵役役期縱使增加兵力，但仍須考量整體社會經濟狀況。美國國會月前在推動「台灣政策法」制定時，他率團訪美，接觸到美方最新態度，他曾向美方表達我作為民主國家延長兵役涉有複雜程序，但已逐步推動，獲得對方認同。

何志偉認為，中共領導人習近平進入第三任後，一則因為習的權力很穩固，二則是大陸經濟狀況不理想亟待解決，他研判解決台灣議題在中共優先順序中，「應是往後排」。

他說，台灣兵力問題所涉並非數量，而是質。他訪美期間並未感受到美方對台灣兵役延長有任何壓力或關切，而台灣已是印太地區飛彈密度第一名的國家，台灣真正需要的是更高強度支應不對稱作戰的防衛武器，讓台灣在兼顧繁榮的狀況下保衛自己。

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