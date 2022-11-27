民眾黨主席12月10日改選 柯文哲表態爭取連任

九合一地方選舉落幕，台灣民眾黨今天宣布啟動黨職改選，第二屆黨主席與黨代表選舉報名自今天起至30日為止，預計在12月10日投票，並且在12月14日公告選舉結果，而台北市長柯文哲先前已經明確表態，自己將會參與民眾黨主席選舉爭取連任。

台灣民眾黨今天透過臉書表示，在不到24個小時之前，民眾黨交出創黨3年多以來，首次全國性地方選舉的成績單，「或許結果不盡理想，請別忘記這是你我的首戰，而非終局之戰」。

民眾黨說明，第二屆黨主席暨黨代表選舉報名從今天起跑到11月30日，報名時間只有4天，歡迎民眾黨員踴躍參與，「一個人走得快、一群人走得遠，或許我們還在摸索、嘗試，但只要互相扶持，就能走得更長久！」

民眾黨指出，當年秉持著「為了讓台灣民眾過得更好」的初衷，催生台灣民眾黨，民眾黨逐漸壯大，成為不可小覷的第三勢力，即使選舉的流言蜚語、造謠抹黑不斷，伴手禮可以變成烈酒、台北社宅政績可以被收割，「不過我們也真切知道，民眾黨確實有部分可以做得更好」。

民眾黨強調，大家在這次的選舉都看見，上百位新勢力不容抹滅的努力與毅力，更看到台灣民眾對民眾黨的支持，「請各位黨員踴躍參與黨主席與黨代表選舉，與我們繼續努力打破藍綠高牆，為民眾發聲！」

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