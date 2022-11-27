蔣萬安立委空缺誰來接？ 羅淑蕾：若國民黨徵召將義不容辭

國民黨北市長當選人蔣萬安選前辭去立委，蔣缺額的北市中山北松山立委補選，明年1月8日登場，明起開放登記至12月2日。原本呼聲高的議員王鴻薇、徐巧芯均表態不參選，曾連任三屆立委的國民黨前立委羅淑蕾今天則跳出來表態，表示國民黨若願意徵召她參選，將義不容辭，羅表示，她還有很多法案未盡完成，表態願意代表國民黨參選再任立委，是想完成自己畢生餘願。

羅淑蕾今天受訪表示，她以前在立院曾修法米酒降價、取消長途電話費、還有食安法、電視台分組付費等修法，但還是有缺憾，例如員工企業分紅立法等還沒有修完。所以這次的表態參選，是想要完成修法餘願，甚至回立法院也願意拋棄全數薪水捐做公益，只希望完成未完心願。

羅淑蕾表示，其實這一仗並不好選，尤其從蔣萬安北市長得票數，若將民進黨候選人陳時中、無黨籍黃珊珊得票數加起來，並不是很多，加上中山區公投同意票高於不同意，這次補選其實沒有這麼好選，加上距離投票時間短，組織戰很重要，除國民黨基層組織，她還有會計師公會等組織支持。

羅淑蕾提到，儘管表態願意被徵召，但不會主動去找國民黨，表態是若國民黨有需要，她會義不容辭，但如果國民黨有更好人選，就去徵召別人。

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