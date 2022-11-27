避免小黨泡沬化？ 基進張博洋：民意如流水 小黨找定位

台灣基進黨張博洋當選高雄市新任市議員，今天車掃謝票。他表示，基進的目標就是成為第二個本土政黨，讓台灣的政黨競爭不再是台灣黨與中國黨，而是兩個台灣黨、本土雙贏式的競爭模式。至於時力席次縮減、小黨泡沫化的危機，小黨必須找到定位與存在的意義。

台灣基進在這次政黨票拿下12萬4070票。這次提名24位議員參選人，最終李宗霖當選台南市第10選舉區議員、張博洋當選高雄市第7選舉區議員，是台灣基進創黨以來最佳成績。時代力量全國則只有上6席，席次減少。

張博洋表示，民意如流水，這幾年台灣面臨的國際局勢、台海問題，真的要思考台灣需要的，真的是用扯後腿方式、針對相對、或直接選擇站在民進黨對立面監督方式的政黨？還是一個去思考當前局勢下台灣要怎麼走的政黨？這次選舉中，雖然各黨各派很多人在討論學歷、論文、家世背景、助理費，但基進一直以來小眾的道路就是告訴大家台灣所面臨的危機。基進能在這次選舉有所斬獲，是因為提醒社會大眾真正的危機，被選民認同基進的價值。時代力量這次席次的縮減，可能面臨進退失據的狀況，包括尋找政黨在台灣的地位，需要思考。

「小黨還是要找到自己存在的意義。」張博洋說，如果經營小黨只是因為討厭民進黨，只是因為討厭大黨，那就會找不到自己的目標。基進的存在是因為知道台灣必須像美國，不管是共和黨或民主黨執政，都會是美國黨執政，都是站在美國的利益為政黨出發點精神。基進發願，用10年、20年、30年的時間，去培養台灣第二個民主、本土的政黨，與民進黨競爭，台灣人不管怎麼投，最後得到的都會是台灣政黨。每個政黨的定位不同，就會決定這個政黨未來是否會泡沫化。

張博洋說，基進是在太陽花運動後第一個回到南部、全國唯一一個以高雄為中央黨部的政黨，從無到有，實屬不易，這路走了8年，非常感謝支持者。透過高雄1席、台南1席資源，讓更多年輕政治工作者進到舞台，目標是培養10年、20年之後第二個本土政黨，讓台灣的政黨競爭不再是台灣黨與中國黨，而是兩個台灣黨、本土雙贏式的競爭模式。 台灣基進黨張博洋當選高雄市新任市議員，今天車掃謝票。他表示，基進的目標就是成為第二個本土政黨，讓台灣的政黨競爭不再是台灣黨與中國黨，而是兩個台灣黨、本土雙贏式的競爭模式。記者徐如宜／攝影

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