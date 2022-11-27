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北市立委補選明起登記 民進黨吳怡農、阮昭雄待黨徵召

聯合報／ 記者林麗玉潘才鉉／台北即時報導
民進黨北市黨部前主委吳怡農。本報資料照片
民進黨北市黨部前主委吳怡農。本報資料照片

九合一選舉落幕，接下來1月8日立委補選，明天開放登記，目前民進黨議員阮昭雄、北市黨部前主委吳怡農表態參選，中執會上周三通過授權黨主席徵召。吳怡農今表示，民進黨提名與徵召會以透明為原則、民主機制為依據。阮昭雄也說，尊重代理黨主席徵召，若由他代表參選將全力以赴，其他同志參選也會全力輔選。

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國民黨市長當選人蔣萬安選前請辭立委，留下的中山、北松山立委懸缺，明年1月8日辦理補選，明天至12月2日開放登記，參選呼聲也高的民進黨議員王世堅今天被問及是否參加補選？王世堅表示，他個人毫無意圖，他認為吳怡農是非常適合人選，他也推薦由吳怡農參加中山北松山立委補選。

吳怡農今天表示，謝謝議員王世堅的肯定，他是大家尊重的前輩，一向忠於自己的良心與信念，他也希望民進黨的提名與徵召，會以透明為原則，並以民主機制為依據。

至於第一個跳出來表態參選的大安文山選區議員阮昭雄今表示，由於黨在上周三中執會已通過，人選會授權由黨主席徵召，尊重黨中央程序，不過目前民進黨面臨選後狀況，全黨必須共同承擔面對，相關人選尊重未來代理黨主席徵召的權利。

阮昭雄說，未來不管最後是由他或其他同志參選，都需要在團結氣氛下，努力攻下立委補選這一席，若是他絕對會全力以赴，獲得民眾認同爭取勝選；若是徵召其他同志參選，他也會全力輔選，務必以團結的民進黨共同打贏這場選戰。

民進黨北市議員阮昭雄。圖／阮昭雄提供
民進黨北市議員阮昭雄。圖／阮昭雄提供

2022大選 台北市選舉 吳怡農 阮昭雄 立委補選 蔣萬安

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