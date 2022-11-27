【即時短評】2024年總統大選布局！ 綠營內閣人事、藍營朱侯之爭成焦點

九合一選戰落幕，執政的民進黨敗選後馬上要面臨的是黨主席改選及內閣改組，勝選的國民黨即將展開2024年總統大選提名布局，黨主席朱立倫和新北市長侯友宜的「朱侯之爭」是焦點；至於2024年是否有可能「藍白合」甚至「藍白配」，民眾黨主席柯文哲仍有時間以靜制動，多方評估後再做決定。

2022縣市長選舉從提名開始，就是2024總統大選的前哨戰，藍綠棄初選民主機制強行徵召候選人，就是要「贏」，贏的目的當然是2024，但選舉結果只有一個贏家，輸者當然也要面對結果承擔責任，願賭服輸。

民進黨敗選後蔡英文宣布辭黨主席，行政院長蘇貞昌允諾堅守崗位，負責只負一半。去年四大公投投票前，民進黨內就要求世代交替換閣揆，從中二立委補選到四大公投一路贏，蔡、蘇自認公理、民心都站在自己這邊，從黨內到執政資源一把抓，繼續傲慢有理，九合一選戰仍以如此態度面對，選後大敗，證明蔡蘇的時代已過，民進黨2024要再起，不換血是不可能的事。

國民黨勝選，有志角逐2024大位者自然要順著這股氣勢直取黨內初選提名。拿下北北基桃，黨主席朱立倫取得第一張入場券，在新北大贏46萬票的侯友宜則成第一諸侯霸主，兩人是合作還是必有一戰，競合從選前就已開始。

選前國民黨內傳出「百日卡侯」計畫，要在明年春節後就啟動初選，但這完全不符合過去總統初選時程慣例，若再橫柴入灶，無論誰在總統初選勝出，連藍營支持者都不會接受。

針對2024總統大選，朱立倫在九合一勝選後表示，國民黨中央一定提對的人、「無私無我」對台灣人民來奉獻。侯友宜今天回應，大家都是一家人，有什麼事情都能溝通、包容及關懷。

朱立倫、侯友宜講的都是檯面話，雙方私下如何互動，何時掀底牌才能見真章。朱立倫身為黨的主席，2024首要責任是要把總統初選的提名辦法和遊戲規則，公平無私的訂出來，不能因人設事，如果還是只想找對的、能贏的人，桃園市長提名的教訓不會再有第二次翻轉機會。

另外，從前主席馬英九開始，沒有黨主席親自參加總統初選的例子，除非是總統兼黨主席，朱立倫志在2024，宣布參選總統時要不要先辭黨主席，由補選當選黨主席規畫總統初選，也是朱要面臨的問題和挑戰。

連任後的侯友宜若在明年6月前宣布參選總統，儘管是第二屆市長任期，但如何出場、擺脫「落跑」的罵名，現在就要想好作法和說法，否則就算講一百篇市政優先、做好事，屆時都要受到強烈質疑。

黨內希望朱、侯能合作、坐下來談，但朱身為主席，豈有去跟有意參加初選者談的規矩，這是介入選舉。若繞過朱去談，誰有這個份量？就算有人意促成，最後仍要朱、侯點頭。朱、侯在新北市府，一個是市長，一個是副市長，誰要聽誰的？

朱雖是侯的市長，是現在的黨主席，但侯曾經說，在到新北市府前，他「從來沒當過副手」，當選新北市長後也曾告訴過去團隊的人，「要走自己的路」，如今已成一方之霸的侯還需要跟誰談嗎？

智商非常人的柯文哲，2024如何抉擇更值得觀察，柯在決定前，大可先看朱、侯相爭，看國民黨內爭結果，看郭台銘動向，但無論如何決定，柯是民眾黨的黨主席，除了個人，黨的未來發展，柯責任更大，能不多想、多思量嗎？還是柯眼中只有自己根本沒有黨？

至於藍白合之外的在野團結或在野大聯盟，則是更大的課題。從國親聯盟到在野大聯盟，早有人想過也做過，但結果呢？

九合一縣市長選戰國民黨雖然大贏，但藍綠整體基本盤仍未改變，縣市議員總席次民進黨反而增加，國民黨減少。金門縣、澎湖縣的失守，國民黨內的分裂不團結因子始終都在。新竹市勝選，是民眾黨贏的嗎？藍白合是柯文哲促成的嗎、甚或柯知道嗎？就算大位可期，朱立倫、侯友宜、柯文哲都得要先把自己的問題解決才有下一步。

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