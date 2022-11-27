王鴻薇表態不角逐立委補選 讚徐巧芯籲國民黨徵召

台北市長當選人蔣萬安選前辭去立委一職，留下的北市第3選舉區（中山、北松山）缺額，將與1月8日投票補選，明起開始登記。高票連任的國民黨議員徐巧芯、王鴻薇都被視為熱門人選。王鴻薇表示，喊話黨中央趕快推出最好的勝選人選，更點名議員徐巧芯是空戰天后，戰力非常強。

王鴻薇表示，目前為止沒任何計畫去角逐立委補選，昨天剛選舉結束，個人也還沒就職，目前沒有任何計畫，喊話國民黨北市立委席次當然不該再掉，呼籲黨中央立刻作業，比較好的方式是立刻做內部民調，並徵召一個最有機會勝選的人。

至於誰有實力角逐？王鴻薇表示，過去有媒體披露議員王浩有意願，且王浩在中山區經營非常久，是非常好的人選之一；還有徐巧芯是空戰天后，戰力非常強。另外，黨內若有其他同事有意願，且黨內全盤考量認為有機會勝選，她也將全力支持。

媒體追問，若最後國民黨推派王鴻薇？王苦笑表示：「我會覺得很累」，剛剛經過一個選舉，馬上要投入另一個選舉，再次喊話黨中央趕快推出最好的勝選人選。

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