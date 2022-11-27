屏東縣綠營周春米險贏原因 初選分裂延燒、種樹百里民怨

九合一大選，民進黨慘敗。連綠營鐵票倉屏東縣都鬆動，周春米得票率僅49.09％，蘇清泉為藍營拿創下25年來新高得票率46.59％。地方藍綠直指，初選分裂恩怨延燒大選，加上種樹百里工程引發民怨。成功連任國民黨議員盧玟欣，「這是恆春半島居民覺醒，要翻轉屏東」。

屏東縣議員第六選區（枋山、車城、恆春、滿洲）國民黨籍盧玟欣成功爭取連任，她說，以往恆春半島居民票數無法撼動翻轉屏東，但這次種樹百里工程讓恆春半島居民不願再忍了，雖然恆春半島是潘孟安家鄉，但這次畢竟不是潘孟安在選。

盧玟欣說，蘇清泉是東港安泰醫院榮譽院長，長期關心屏南民眾醫療，且蘇清泉開出福利政策，讓居民都很有感。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說，國民黨蘇清泉蹲點在地經營，勤跑基層。民進黨執政整體國家走向引發很多民怨積累，加上兩岸關係，屏東農漁產業都受到大陸禁銷令影響，外銷問題無法解決，屏東農民多，讓民眾考量轉移支持國民黨，也讓民眾重新看待民進黨執政。

地方認為，民進黨黨內初選的恩恩怨怨，加上各鄉鎮長提名初選的矛盾，將脫黨參選的鄉鎮長候選人開除黨籍，也讓綠營內部分裂加遽。

地方分析，國民黨候選人若能加把勁或許就能拿下，但可惜在議題操作上常無法聚焦。民進黨面臨如何讓基本盤回穩，民進黨這次對於民意掌握反應不及，等到種樹百里工程，讓民眾忍無可忍時，周春米才趕緊因應，但卻差點無法挽回。

縣長選舉，民進黨這次在屏南的鄉鎮，就算贏也是贏個一兩千票，「好在民進黨在屏東基本盤夠大！」屏北地區部分大贏，長治、麟洛、九如、里港鄉、高樹鄉、萬巒、內埔，都拿下逾五成得票率，拉開票數差距。

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