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「立委子弟兵」牌失效？高雄僅趙天麟沒漏氣

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委劉世芳奮力輔選二度參選的黃偵琳，可惜最後以些微差距落敗。圖／邁盟提供
立委劉世芳奮力輔選二度參選的黃偵琳，可惜最後以些微差距落敗。圖／邁盟提供

高雄九位立委全是民進黨籍，此次高雄市議員選舉，民進黨立委趙天麟、邱議瑩、邱志偉及劉世芳都推出嫡系人馬參戰，最後僅趙的子弟兵林志誠當選，其餘三人以些微差距落敗。藍營說，有利下屆立委選舉，國民黨有機會搶攻席次。

上屆立委選舉，綠營在高雄「八仙過海」，包含不分區立委管碧玲在內，共有九席立委。這次議員選舉，新潮流主打「邁盟」七名新人，分別為大旗美區林慧欣、大岡山區陳慶鴻、左楠區黃偵琳、前新苓湯詠瑜、鳳山蘇致榮、鎮港黃彥毓及大寮林園洪村銘。湧言會力挺鎮港黃雍琇及大岡山林志誠。

邁盟新人之間，黃偵琳是立委劉世芳辦公室主任、陳慶鴻是立委邱志偉主任，林慧欣則是邱議瑩助理，選舉期間，劉世芳帶著黃偵琳登門逐戶拜票，辛苦程度不下自己選立委，邱志偉及邱議瑩也是多次站街口、陪掃街，奮力拉抬新人。

選舉結果顯示，陳慶鴻僅以399票之差輸給尋求八連霸的副議長陸淑美，黃偵琳以535票敗給藍營老將陳玫娟，林慧欣則是輸1501票給無黨籍朱信強，三人都處於「落選頭」。

高市黨部副主委曹桓榮說，國民黨高雄的立委局面長期拱手讓人，左楠8年、大岡山及大旗美都是12年，由這次選舉看出，雖然立委子弟兵在基層有服務優勢，但選民對於立委推荐人選並非全買單，未來有機會搶近這些立委選區。

曹桓榮也不諱言，此次選民不滿執政黨及投票率低，大環境氛圍不利民進黨，而且投票率低導致綠營內部選票繃得很緊，局勢不利新人，下次立委總統大選不見得如此，國民黨自己還是要多努力，充分掌握這次的民心及民氣才有機會，須有立委當橋梁爭取中央預算，以利基層經營。

立委趙天麟此次推出兩名子弟兵參選，林志誠順利當選大岡山選區議員。圖／趙天麟服務處提供
立委趙天麟此次推出兩名子弟兵參選，林志誠順利當選大岡山選區議員。圖／趙天麟服務處提供
立委邱議瑩（右一）及邱志偉（左二）的立委選區跟議員有重疊，兩人賣力輔選陳慶鴻（二）。圖／陳慶鴻服務處提供
立委邱議瑩（右一）及邱志偉（左二）的立委選區跟議員有重疊，兩人賣力輔選陳慶鴻（二）。圖／陳慶鴻服務處提供
陳慶鴻（左）擔任立委邱志偉服務處主任多年，基層服務扎實，最後票數是「落選頭」。圖／邁盟提供
陳慶鴻（左）擔任立委邱志偉服務處主任多年，基層服務扎實，最後票數是「落選頭」。圖／邁盟提供
林慧欣年輕形象又清新，立委邱議瑩賣力輔選，最後卻未能在大旗美區替綠營拿下一席女性議員席次。圖／取自林慧欣臉書
林慧欣年輕形象又清新，立委邱議瑩賣力輔選，最後卻未能在大旗美區替綠營拿下一席女性議員席次。圖／取自林慧欣臉書

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