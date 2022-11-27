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嘉義縣議員第二選區新人黃啟豪 拿下破萬第一高票

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣議員第二選區候選人黃啟豪，以第一高1萬01票當選，今展開車掃謝票。圖／黃啟豪競選總部提供
嘉義縣議員第二選區候選人黃啟豪，以第一高1萬01票當選，今展開車掃謝票。圖／黃啟豪競選總部提供

嘉義縣議員第二選區候選人黃啟豪，打破該區以往候選人得票數，以第一高1萬01票當選縣議員，今日展開車掃謝票；黃啟豪表示，「莫忘初衷」，當選是責任的開始，將在新港、民雄設立服務處，要以最大的努力爭取2地區的建設。

昨晚黃啟豪位的新港鄉月眉服務處湧入支持人潮，在他拿下12名候選人中最高票時，大家高聲歡呼，更有支持者帶鞭炮慶祝；地方耆老激動說，新港下六庄月眉潭地區，終於有優秀子弟當選縣議員。

黃啟豪說，感謝團隊與志工，謝謝家人的陪同及鄉親的支持，是他新人參選最溫暖的動力，他強調，當選是更大責任的開始，不會忘記新港、民雄鄉親對他的期許，會更努力打拚，回報鄉親的栽培恩情。

地方人士表示，黃啟豪學經歷豐富，年輕人肯拚、勤跑又提出好政見，選戰期大家都感受到他的拚勁，相信他能不負眾望，接下來期待他在議會上的努力。

黃啟豪 議員 團隊

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