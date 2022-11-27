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屏東縣議會席次無黨占大宗 周典論尋求議長連任

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣國民黨籍議長周典論（右）、副議長盧文瑞（左）將再搭擋參選下屆議長與副議長，圖為四年前宣示。圖／屏東縣議會提供
屏東縣國民黨籍議長周典論（右）、副議長盧文瑞（左）將再搭擋參選下屆議長與副議長，圖為四年前宣示。圖／屏東縣議會提供

九合一大選結束，屏東縣議會版圖變動，屏東縣議員共有16選區、55席次，國民黨拿下19席、民進黨13席、無黨籍23席。相較於本屆，國民黨有15席、民進黨17席、22席無黨籍、台聯黨1席，藍綠席次各有消長。議會龍頭誰來當？現任議長周典論也表態，將與現任副議長盧文瑞，一起爭取連任。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝說，下屆議會席次國民黨有19席，無黨籍23席，其中有些也是泛藍黨友，若周典論連任，有30多票把握。

議長周典論是第四選區議員，選舉中獲得該區第二高票7449票，周典論表態參選議長，副議長部分也是與現任副議長無黨籍盧文瑞搭擋，尋求支持。

周典論說，議員們平常互動也不錯，也拜託國民黨縣黨部主委廖婉汝跟國民黨議員取得共識，無黨籍議員們持續拜訪。

民進黨屏東縣議員許展維說，黨內要跟縣長當選人座談後，要配合推動縣政，黨團要參酌縣長當選人的行政方向。

屏東縣議會開議情況。圖／本報資料照片
屏東縣議會開議情況。圖／本報資料照片

屏東縣 議員 國民黨

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