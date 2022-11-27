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譏西瓜當選 台南網友拋市政該改進 這個最被重視

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
選舉結束，台南網友在PTT上討論，市政有哪些地方該改善。圖／PTT
選舉結束，台南網友在PTT上討論，市政有哪些地方該改善。圖／PTT

選舉結束，台南市不少人在網路上討論「台南應該改進的是什麼」，最多網友提到的是交通問題，包括道路違停、違規、路不平及騎樓人行道無法通行等，還有廟會擾人、空汙、房價高等，期待雖然選舉結束，當選者仍應關切選民重視的市政改進問題，「市長不要只會當觀光局長，其他問題也很重要」。

九合一選舉結果，爭取連任的民進黨籍黃偉哲以得票率48.80％、43萬3684票，險勝得票率43.63％、38萬7731票的國民黨對手謝龍介，由於綠營的得票數不如選前預估，而且在開票過程中被對手一路緊咬，票數始終未大幅超前，政壇形容「黃偉哲嚇出一聲冷汗」，而開票結果也可以看出選民希望改變的態度。

也有網友討論到這次選舉謝龍介拿到38萬多票，如果是2018年市長選舉時，當時黃偉哲只拿到36萬多票，「放在上一次，謝龍介就贏了」，民進黨在台南長期執政，被譏「派個西瓜出來都會當選」，黃偉哲雖然連任成功，但綠營應該看到危機，好好檢討。

許多網友從昨天到今天都在PTT上討論選舉結束，期待新的團隊能改善的市政問題，最多網友提到的是交通問題，有網友認為，檢舉達人雖然擾民，但相關規定限縮檢舉項目後，市區交通違規與違停的情況又增加許多。

還有網友提到「每天經過國一仁德交流道都像在玩命」，一名網友就提出自己的親身經驗，表示騎車時速30公里，經過交流道旁，被要右轉上交流道的車輛撞飛，雖然傷勢已恢復，但現在每天都繞一大圈，根本不敢經過交流道旁，而這樣的問題已經持續1、20年以上，「為何沒有一個市長能解決？」

網友還提到台南的騎樓與人行道被商家及車輛占用的情況嚴重，雖然台南走騎樓與人行道的人不像北部多，但沒有管理的情況下，占用愈來愈離譜，讓路人只能走到大馬路上與車爭道，「不知為何還要設計騎樓與人行道」。

還有人表示，台南人遵守交通規則的關念薄弱，以行人過馬路應優先這一項，路上的車輛根本不會理讓行人，也完全沒有警察開罰，行人走在路上實在很弱勢。

其他的問題還包括市區偏避的地方很多，爐渣、廢棄物偷倒的情況無法改善，光電設置過多影響環境，除了南科之外的合適工作少，偏鄉教育資源少，房價過高、社會住宅不夠及冬季空氣長期汙染等。

選舉結束，台南網友在PTT上討論，市政有哪些地方該改善。圖／PTT
選舉結束，台南網友在PTT上討論，市政有哪些地方該改善。圖／PTT
選舉結束，台南網友在PTT上討論，市政有哪些地方該改善。圖／PTT
選舉結束，台南網友在PTT上討論，市政有哪些地方該改善。圖／PTT

人行道 九合一選舉

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