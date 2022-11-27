【即時短評】連蘇貞昌都不換 能相信民進黨願反省和改變？

民進黨在九合一大選中大敗，對於為何而敗，各方看法頗多，民進黨內部也在檢討。從擋疫苗、跟黑金結合、箝制言論自由到執政狂妄自大等，幾乎每個說法都對，也都可以講上一大篇。但顯而易見的是，犯的錯實在太多，甚至已是多到罄竹難書、天怒人怨的地步，一時還未見能理得清。

這些檢討，原本各方批評就很多，但選前顧慮選舉結果，民進黨可以打死不認，甚至還可以掰出一些歪理。但敗選的事實，讓執政者無法再狡飾，黨內民代、有識之士也紛紛要求檢討。否則，接著而來的立委和總統選舉，民進黨可能就此丟了政權。

犯的錯這麼多，民進黨真的理得清、說的明嗎？恐怕未必，即便是蔡英文辭了黨主席，但實際掌權執政者仍是她和行政院長蘇貞昌組成的蔡蘇體制。就以擋疫苗一事為例，要在既有結構上讓蘇貞昌坦承的確有錯，那是何其困難，他又如何會打臉自己。甚至，只是請他面對立法委員質詢時能謙虛、認真面對，恐怕就不容易做到，更何況其他。

再以民進黨習用網軍、側翼打擊政敵來說，選舉結果會讓民進黨幡然醒悟，就此改掉此一賤招嗎？事實上，民進黨內、此次在台北市中山、大同選區拿下第一高票的市議員王世堅就已公開呼籲多次，但是民進黨又何曾改變。

選後檢討，說的容易，但要能理得清、做得到，又何嘗容易。蔡英文雖辭去黨主席，但那只是對黨內交待的政治動作，如何在執政上做出興革，才能真正回應民眾。要是民進黨捨此不為，甚至連行政院長都不願意換，又如何能期待民眾能原諒民進黨執政不利，以及相信它願意真心反省和改變。

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