比照處理柯文哲 王世堅喊話蔣萬安「你來了我也到了!」

九合一選舉昨天落幕，台北市長由國民黨蔣萬安光復首都成功。在中山大同議員選區拿下第一高票的民進黨議員王世堅今天也向市長當選人蔣萬安喊話，「蔣萬安你來了，我也到了」。

王世堅今天上午將開始謝票行程，謝票前媒體問王世堅，接下來是否也會比照柯文哲，每個會期送禮物給蔣萬安？王世堅表示，會的，「蔣萬安你來了，我也到了」，「現在台北市的權力資源都在你(蔣)手上了，基於民主制度最基本的制衡，權力在你手上，我當然就監督你。」

王世堅說，未來這四年，他會緊盯著蔣萬安不放，這是他分內的工作，蔣萬安現在就可以看看，這八年來，他是怎麼處理柯文哲的。

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