影／網友喊「送狗狗肉」 謝國樑：非單一品牌 一定實現

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聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
贏得基隆市長選戰的謝國樑今天說，做公益送電動機車的政見一定會實現。記者邱瑞杰／攝影
贏得基隆市長選戰的謝國樑今天說，做公益送電動機車的政見一定會實現。記者邱瑞杰／攝影

贏得基隆市長選戰的謝國樑今天說，做公益送電動機車的政見一定會實現。這項政見的本質是做公益，不是免費拿機車。想做公益，想幫助弱勢朋友的年輕人，「請跟我們聯繫」，未來很樂意提供免費電動機車，請對方來幫助弱勢朋友。

謝國樑競選時期推出當志工免費送電動機車政見，昨天他以9萬6784票勝選，主要對手蔡適應得票數為7萬1354。謝勝選後，臉書基隆在地社團湧現「謝國樑要送狗狗肉（gogoro）了」言論。

謝國樑上午出發謝票前說，謝謝大家關注他的政見，這個政見一定會實現，民國113年的預算一定可以編列進去，但是能不能夠放進已經編列，獲議會通過的112年預算，有待討論或思考。

謝說，他很確定從113年的預算年度開始，就可以編列執行「這個東西」，為了完成好的評估，尋求市場上最好的產品、最好的規格跟最適合的方案可能性，花幾個月的時間也是一定要的，他會把這幾個因素都考量在內，「馬不停蹄」進行評估、規劃跟落實。

謝國樑說，他不能夠只為單一品牌來做最後的決定，國內幾個主要品牌，都會委託專家學者小組來完成。今天他就會打電話給交通部前部長葉匡時，請葉擔任電動機車採購顧問小組的召集人，幫他組一個人數剛好，能夠有效討論決策的團隊。

外界對這項政策的財源有疑慮，謝國樑回應， 一個城市最重要的是要有更多的歲入、更多的稅收，他會開始盤點過去到現在，基隆市哪方面還可以有更多的稅收跟多餘的收入，這個是絕對做得到的。

贏得基隆市長選戰的謝國樑今天說，做公益送電動機車的政見一定會實現。記者邱瑞杰／攝影
贏得基隆市長選戰的謝國樑今天說，做公益送電動機車的政見一定會實現。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 電動機車

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