綠營光復高市議會？ 無黨總召朱信強：不是他們說了算
高雄市議員選舉結果出爐，藍綠未過半，9席無黨及第三勢力政黨扮演關鍵角色。國民黨高市黨部坦承9席中的4席有努力空間，將有1席關鍵角色。高市議會無黨黨團總召朱信強說，未來支持誰都還有談的空間，目前支持方向還不確定。
高雄市議員選舉結果出爐，國民黨29席、民進黨27席，另有無黨及第三勢力政黨的朱信強、陳善慧、李順進、陳幸富、高忠德、黃捷、范織欽、張博洋、吳銘賜等9人當選。
高雄市議會席次共65席，至少需要33席才得獲得主導權。目前國民黨在高市議會是多數，黨籍31席及無黨友軍支持下輕鬆過半，不過這次選後藍軍掉2席，綠營選前不停喊「光復高雄市議會」，重奪議會主導權的企圖心旺盛。
國民黨高市黨部主委許福明表示，綠營若加上5席親綠席次，27加5等於32，這樣還沒過半；過去無黨團結聯盟三席向來與國民黨友好，另一席陳幸富也曾加入國民黨黨團運作，4席還會有努力空間，藍軍若29加4就有33，想必會有1席扮演關鍵角色。
許福明說，這次議員結果差強人意，起初國民黨最好的評估是拿30席，不過最後張惟晴未過，童燕珍、陳若翠也落選，相當遺憾。
無黨團結聯盟的朱信強、陳善慧及李順進選前曾支持市長陳其邁連任，李順進在競總成立大會站台，三人均順利連任。總召朱信強說，每次議長選舉無黨席次都會左右選情，這次也不例外，國民兩黨都沒過半，加上陳幸富，連他在內的4席會扮演關鍵角色。
朱信強說，雖然選前支持綠營，不過未來正副議長的支持對象還要討論，還有討論空間，並非他們說了算。
針對接下來的下屆正副議長選舉，民進黨高市黨部主委許智善昨表示，目前還在討論中。
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