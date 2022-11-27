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開黨內第一槍?王世堅也轟水肥車們夠了 並斥王浩宇閉嘴

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
爭取連任的民進黨議員王世堅在中山大同選區拿下第一高票，今天上午開始準備謝票之前接受媒體採訪。記者林麗玉／攝影
爭取連任的民進黨議員王世堅在中山大同選區拿下第一高票，今天上午開始準備謝票之前接受媒體採訪。記者林麗玉／攝影

九合一選舉昨天落幕，爭取連任的民進黨議員王世堅拿下中山大同選區第一高票，對於這次民進黨在各縣市選舉結果慘敗，也重砲黨及網軍側翼，表示任何一個政黨，這些在運用網軍豢養側翼的背後，這些主子們，這些水肥車們夠了、夠了，不要破壞人性善良厚道、不要喪失人性。

尤其媒體問及桃園市前議員王浩宇稱是因為他們才鞏固基本盤，王世堅更怒斥王浩宇，「閉嘴啦，太監就是太監，太監鞏固什麼盤？王浩宇閉嘴，被你害得還不夠」，「稍微有羞恥心的人，這個時候，這些網軍就該閉嘴，沒有他們講話的分。」

王世堅今天上午開始準備謝票之前接受媒體採訪，對於這次能拿下第一高票，等同是王的連任生涯再創另一高峰，對於選票開出來是否也代表斜不勝正？王世堅說確實是，尤其這次選戰過程，他被側翼網軍修理到不成人形，確實心灰意冷，蠻難過，一再吞忍之下，這些側翼網軍還是肆無忌憚，每天潑糞。

王世堅也說，側翼網軍的惡劣、沒人性，每天這樣潑糞，讓他不得不想到，背後水肥車在哪裡？社會應該要揪出水肥車，是誰提供他們資源，沒有資源，難道這些網軍側翼是義務？吃飽沒事？每位同胞每天都努力工作，辛苦生活，這些側翼網軍，靠著修理霸凌糟蹋別人，就可以過活，背後一定有水肥車，一定有他的主子。

媒體追問，水肥車是否在黨中央？王世堅說，他不管是誰，因為每個政黨都有側翼網軍，任何一個政黨來豢養這些側翼網軍都是墮落，尤其一開始就是柯文哲的柯黨，八年前就是柯文哲引用這些網軍，國家網軍之父就是柯文哲，結果柯文哲有了，各政黨起而效尤，結果各政黨各政治領袖都不認真做事，因為網軍可以幫主子擦胭抹粉、歌功頌德；網軍可以幫主子們攻擊霸凌那些監督的人、或羞辱那些不同聲音，這樣的情況，任何一個主子這就夠了。

王世堅說，「我認為夠了，到此為止，而且民進黨選輸了，沒錯，我們徹底輸了」，王也呼籲民進黨支持者，不要懷憂喪志，應該振作起來，難過一天就好，明天還要面對新的挑戰、新的問題，馬上2024選戰就到了。

側翼 王世堅 水肥

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