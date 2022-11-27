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選後拚國會外交 游錫堃今率團赴日本參訪

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院長游錫堃今率團赴日本山口縣、東京等地，展開5天經貿參訪之旅。圖／取自游錫堃臉書
立法院長游錫堃今率團赴日本山口縣、東京等地，展開5天經貿參訪之旅。圖／取自游錫堃臉書

立法院長游錫堃今率團赴日本山口縣、東京等地，展開5天經貿參訪之旅，盼能加強台日國會交流、增進經貿合作及觀摩文資活化。

游錫堃稍早已抵達日本福岡國際機場，他透過臉書表示，此次是擔任立法院長以來，第1次到日本進行訪問，希望彌補及強化疫情期間延宕的雙邊交流，預計在山口縣與東京進行5天參訪。

游錫堃表示，此行是應「亞洲台灣商會聯合總會」邀請參加年會活動，並以「立法院台日交流聯誼會」會長身分回訪「日華議員懇談會亅，感謝日華懇20多位國會議員在上個月時，專程組團來台參加國慶大會及遊行。

游錫堃表示，期待此次訪問能增進台日間國會議員更多實質交流與互動，同時聽取亞洲台商產業意見， 共同推動台灣加入CPTPP，以及實地參觀借鏡日本人文歷史資產保存與活化的經驗。

游錫堃說，台灣民主歷史發展與日本明治維新民主立憲，有許多類似的軌跡，此訪問希望借鏡日本對文資保存活化的經驗，有助於台灣文史保存與傳承相關工作之推展。尤其福岡的山口縣也是日本在位最久的前首相安倍晉三的故鄉，以此啟動外交經貿考察第一站獨具意義。

日本 游錫堃 議員

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