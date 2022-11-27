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「捲起袖子、虛心面對」屏東縣長當選人周春米一早謝票

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長當選人周春米今展開感恩謝票之旅。記者劉星君／攝影
屏東縣長當選人周春米今展開感恩謝票之旅。記者劉星君／攝影

九合一大選民進黨慘敗，民進黨在屏東縣長周春米贏的驚險，周春米今天一早展開三天的的感恩謝票之旅，今天競選總部出發。面對險贏，周春說，捲起袖子做事，虛心面對，加強努力，認真做。

周春米今天上午9點現身競選總部，今天展開車隊掃街感謝之旅，昨天開票過程中，周春米與蘇清泉票數互咬，從三千到五千票差距，到最後拉開差距，周春米以1萬1077票差距險贏蘇清泉。周春米說，昨天開票時一直待在總部，看著搜集回報的票數，雖然票數領先不大，但持續在領先，過程中冷靜面對。

對於國民黨蘇清泉認為開票過程爭議，周春米說，選舉結束了，蘇清泉認為選票有爭議要進行相關法律程序，都予以尊重。就她了解事情原委，是電視台的報導所以有這樣誤信，這部分尊重電視台與選委會說法。

屏東縣長選舉，周春米拿下21萬7537票，得票率49.09％。蘇清泉拿下20萬6460票，得票率46.59％。時代力量詹智鈞拿下1萬9156票，得票率4.32％。

屏東縣長當選人周春米今展開感恩謝票之旅。記者劉星君／攝影
屏東縣長當選人周春米今展開感恩謝票之旅。記者劉星君／攝影

周春米 蘇清泉

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