大贏13萬票「非常高興」 張善政：盡快推動公共工程總體檢
桃園市長選戰，國民黨張善政大勝民進黨對手鄭運鵬近13萬票。今天一早，張善政就從中壢出發，展開一整天的謝票行程。張善政說，這次選舉結果讓他非常高興，接下來會盡快推動公共工程總體檢，也為免費營養午餐等重要政見規畫預算，盼上任第一年就實施。
至於未來市府小內閣，張善政說，正在多方徵才，基本上是放下藍綠，只要有好的人才，希望各界不吝舉才。
張善政今天謝票行程從早上9點延續到下午5點，長達8小時。一早也有熱情支持者到現場，請張善政在衣服上簽名。
張善政今天好心情藏不住，出發前受訪，笑說要特別謝謝這次桃園朋友支持，他心中有無限感恩，謝謝桃園市民給機會，他會好好表現，不讓大家失望。
張善政說，希望接下來不管顏色是不是屬於國民黨，都應該支持讓桃園更好的政見，議會也很期待議長邱奕勝繼續連任，相信以邱奕勝過去多年在議會的經驗和掌控議事的能力，很多事情還需要仰賴他在議會坐鎮幫忙，府會也會有非常好的合作關係。
張善政說，先前桃園公共工程品質讓大家不放心，上任後這件事情（公共工程總體檢）要趕快做，讓市民心情穩下來，此外12月議會審預算時，包括營養午餐等重要政見，都要規畫好足夠預算，不讓政見跳票，也期待第一年就開始實施。
昨天選舉，國民黨議員雖未過半，但藍營仍為最大黨。張善政表示，將來施政他不分藍綠，過去擔任行政院長時，他到台南救災不分藍綠，民進黨立委也非常稱讚，未來會秉持相同精神，繼續用不分藍綠的態度，在桃園替所有市民打拚，所有綠營朋友也應該會支持才對。
邱奕勝表示，他在議會20多年，經歷多次政黨輪替，這次張善政當選，在議會就應該支持張市長政見，也想拜託所有議員不分黨派，為桃園建設、福利一起努力。
邱奕勝說，國民黨在議會沒過半不是第一次，這些年上上下下都有發生過，這次議會國民黨有29席，加上無黨籍有10席，加起來有39席，還是絕對多數。
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