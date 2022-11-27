快訊

世足賽／梅西「射進8球」比肩馬拉度納 1射1傳更寫兩項大紀錄

投開票所巡簽表竟寫女友名字還上傳IG 三重警員記過調職 所長連帶處分

陳其邁將代理黨主席 親邁人士：尊重黨機制 穩住大局

時力坦言選舉結果不如預期 王婉諭指困境來自定位矛盾

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委王婉諭。記者曾原信／攝影
時代力量立委王婉諭。記者曾原信／攝影

九合一地方大選落幕，時代力量在全國取得6席議員席次，時代力量立委王婉諭坦言，相較與時代力量原先的期許，這個成績非常不理想，而時代力量從2020年至今歷經多次人事異動，且在經營議題與政治攻防屢屢進退失據，「這樣的困境根源就是來自於時力自我定位的矛盾」。

時代力量昨天透過新聞稿指出，2022年時代力量在全國總共推出59名地方公職候選人，這次的九合一大選是時代力量第2次參與地方選舉，在全台各縣市鄉親朋友的支持下，時代力量在這次當選1位直轄市議員、5位縣市議員、1位鄉民代表及1位里長。

王婉諭表示，今年的開票結果都已經出爐，但是很遺憾的是，在這次的地方選舉當中，時代力量總共獲得了6席議員席次，「相較於大家的期待，與我們自己的期許，必須很誠實地説，這個成績非常不理想」。

王婉諭認為，這樣的結果代表時代力量的努力還不夠，無法獲得選民的信任與青睞，「我們唯一能做的，就是深刻檢討、反省」，而自己作為不分區立委與決策委員，她也必須要對所有認真、努力的候選人和支持時代力量的選民們表達最深的歉意，「對不起，我的努力還不夠」。

王婉諭坦言，從2020年的選舉至今，時代力量歷經多次人事動盪，確實讓大家對時代力量產生諸多質疑，而在議題經營、政治攻防上也屢屢出現進退失據的困境，這樣的困境其根源就是來自於時力自我定位的矛盾。

王婉諭說，面對這樣嚴峻的挑戰，時代力量未來必須、也只能設法走出一條真正堅守價值，同時能夠讓民眾信任的路線，因為民意是台灣人民對於政黨政治的提醒，不分政黨都應該對於這樣的選舉結果戒之慎之。

王婉諭指出，在這次的九合一選舉當中，無數的謠言撕裂台灣難得可貴的民主社會，而這次選舉的低投票率，代表民眾對於各政黨之間相互的負面選戰感到厭倦。在深化民主的這條路上，時代力量必須更加謙卑地接受人民的檢視，持續深耕地方，重拾人民對於時代力量的信任。

時代力量表示，改革地方政治的過程並非一蹴可及，在努力翻轉政治舊勢力的道路上，時代力量仍將持續前行，同時誠摯地感謝選民的每一分支持，「你們的每一票都是對時代力量的期許，我們承諾定不負所託，持續深耕地方 ，讓改革理念付諸實現」 。

時代力量認為，今年地方選舉的結果不如預期，顯見時代力量仍有許多不足之處，他們必須向各位支持者致上最深的歉意，來自各界的善意提醒和批評都會謹記在心、深自檢討，感謝所有支持者陪伴時代力量走過的每一哩路，「因為有你們的砥礪，我們絕不會因此懷憂喪志」。

時代力量 九合一選舉 王婉諭

延伸閱讀

學貸家庭年所得120萬標準16年沒修 教長允花3個月研議

前桃園市議員夫婦涉詐領助理費 時力要孫韻璇出來面對

時力：國民黨威權遺緒阻礙台灣 民進黨迷失在政權爭奪

青年應權責相符 王婉諭鼓吹18歲修憲

相關新聞

「捲起袖子、虛心面對」屏東縣長當選人周春米一早謝票

九合一大選民進黨慘敗，民進黨在屏東縣長周春米贏的驚險，周春米今天一早展開三天的的感恩謝票之旅，今天競選總部出發。面對險贏...

時力坦言選舉結果不如預期 王婉諭指困境來自定位矛盾

九合一地方大選落幕，時代力量在全國取得6席議員席次，時代力量立委王婉諭坦言，相較與時代力量原先的期許，這個成績非常不理想...

大贏13萬票「非常高興」 張善政：盡快推動公共工程總體檢

桃園市長選戰，國民黨張善政大勝民進黨對手鄭運鵬近13萬票。今天一早，張善政就從中壢出發，展開一整天的謝票行程。張善政說，...

【重磅快評】人民下架蔡英文路線 民進黨再遭一人毀黨

原來今年大選的結果，在七月就已有答案。民進黨市長參選人林智堅論文門雙抄襲案，蔡英文率全黨與台大對抗，挑戰學術真理，觸動人...

2024爭霸／柯文哲正負聲量都要賺 靠投機路線能重回神壇？

2022地方選舉落幕，民眾黨主席柯文哲在選舉期間的表現卻讓人摸不著頭腦，有民眾黨人士認為，柯文哲過去主打藍綠之外的中間路線，卻逐漸變成反民進黨陣線，為求創造聲量，不惜與有黑道背景的鍾東錦合體，未來恐怕將流失不少中間選民的支持。而有民進黨人士認為，柯文哲就是要做反民進黨大將，為2024總統大選鋪路。

2024爭霸／侯友宜想邁向總統路 還要跨過黨內外多道關卡

九合一選戰結束，獲得連任的新北市長侯友宜是否會投入2024年總統選戰，備受各方關注。不過除了侯友宜的個人意願，要想順利獲得提名，侯友宜恐怕還得越過幾道關卡。首先是朱立倫主導下的國民黨中央，是否有「卡侯」企圖；其次是國民黨內是否會爆出其他的「黑馬」人選；而最關鍵的問題，恐怕是2024總統大選是否有「藍白合」或「在野聯盟合作」的鋪陳。這三大變數，每一個都可能與侯友宜未來的總統路息息相關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。