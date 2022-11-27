時力坦言選舉結果不如預期 王婉諭指困境來自定位矛盾

九合一地方大選落幕，時代力量在全國取得6席議員席次，時代力量立委王婉諭坦言，相較與時代力量原先的期許，這個成績非常不理想，而時代力量從2020年至今歷經多次人事異動，且在經營議題與政治攻防屢屢進退失據，「這樣的困境根源就是來自於時力自我定位的矛盾」。

時代力量昨天透過新聞稿指出，2022年時代力量在全國總共推出59名地方公職候選人，這次的九合一大選是時代力量第2次參與地方選舉，在全台各縣市鄉親朋友的支持下，時代力量在這次當選1位直轄市議員、5位縣市議員、1位鄉民代表及1位里長。

王婉諭表示，今年的開票結果都已經出爐，但是很遺憾的是，在這次的地方選舉當中，時代力量總共獲得了6席議員席次，「相較於大家的期待，與我們自己的期許，必須很誠實地説，這個成績非常不理想」。

王婉諭認為，這樣的結果代表時代力量的努力還不夠，無法獲得選民的信任與青睞，「我們唯一能做的，就是深刻檢討、反省」，而自己作為不分區立委與決策委員，她也必須要對所有認真、努力的候選人和支持時代力量的選民們表達最深的歉意，「對不起，我的努力還不夠」。

王婉諭坦言，從2020年的選舉至今，時代力量歷經多次人事動盪，確實讓大家對時代力量產生諸多質疑，而在議題經營、政治攻防上也屢屢出現進退失據的困境，這樣的困境其根源就是來自於時力自我定位的矛盾。

王婉諭說，面對這樣嚴峻的挑戰，時代力量未來必須、也只能設法走出一條真正堅守價值，同時能夠讓民眾信任的路線，因為民意是台灣人民對於政黨政治的提醒，不分政黨都應該對於這樣的選舉結果戒之慎之。

王婉諭指出，在這次的九合一選舉當中，無數的謠言撕裂台灣難得可貴的民主社會，而這次選舉的低投票率，代表民眾對於各政黨之間相互的負面選戰感到厭倦。在深化民主的這條路上，時代力量必須更加謙卑地接受人民的檢視，持續深耕地方，重拾人民對於時代力量的信任。

時代力量表示，改革地方政治的過程並非一蹴可及，在努力翻轉政治舊勢力的道路上，時代力量仍將持續前行，同時誠摯地感謝選民的每一分支持，「你們的每一票都是對時代力量的期許，我們承諾定不負所託，持續深耕地方 ，讓改革理念付諸實現」 。

時代力量認為，今年地方選舉的結果不如預期，顯見時代力量仍有許多不足之處，他們必須向各位支持者致上最深的歉意，來自各界的善意提醒和批評都會謹記在心、深自檢討，感謝所有支持者陪伴時代力量走過的每一哩路，「因為有你們的砥礪，我們絕不會因此懷憂喪志」。

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