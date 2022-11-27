【重磅快評】人民下架蔡英文路線 民進黨再遭一人毀黨

原來今年大選的結果，在七月就已有答案。民進黨市長參選人林智堅論文門雙抄襲案，蔡英文率全黨與台大對抗，挑戰學術真理，觸動人民隱忍已久的憤怒。高唱改革的政府，沒收民主還踐踏是非善惡的價值底線，當執政者的真面目是道德虛無者，惡人惡政註定被民意拋棄。諷刺的是，決定蔡英文大敗的桃竹戰場，致命傷就是黑金政治與政商勾結。

2014年地方選舉，台北市白色力量外溢效果，使民進黨意外贏得桃竹兩市，蔡英文重返黨主席領軍大勝，提前贏得總統大選門票。當時她說「人民隨時可以把權力收回去」教訓國民黨，八年後回擊到她臉上，只因她把民進黨帶到一樣腐敗的境地。

蔡英文上台後，政治風氣愈漸墮落，政績靠大內宣，而她愈發賣力激發亡國感。這次大選，綠營動員側翼，在北桃竹三市都祭出人格毀滅戰，還加碼抹紅，但抗中保台大旗下，站著中國鵬、紅高端，連操盤新竹的柯建銘都是兒賺紅錢，抗中保台淪為政治奧步，毫無號召力。以至於蔡英文最後把自己梭哈下去，「投民進黨候選人，就是投給蔡英文」，然而民意否決她徵召的人選，讓她淪為票房毒藥。

國民黨並未徹底脫胎換骨，打敗民進黨的是蔡英文。上次地方選舉大敗後，蔡總統組成「敗選者聯盟」，由大輸近卅萬票的蘇貞昌組閣。蔡總統不反省，反而將最重要的治國權柄，與蘇貞昌作政治交換，鞏固黨內領導地位。甚至縱容親信拉幫結派建構深層政府，確保壓制黨內派系。她的連任，不見治國遠景，反而舉目皆是赤裸裸的權力分贓。

蔡蘇體制之下沒有民主制衡，只見「綠能你不能」，政務官不認真施政，個個爭作打手表忠。人民因防疫犧牲部分自由，目睹綠色特權橫行、財富愈趨集中在少數人手中，政府又壟斷媒體，政治、經濟及知情權的被剝奪感如洪流，終究要反撲這個不義驕橫的政權。

民進黨在本島只剩濁水溪以南四縣市，但在屏東、台南這些死忠之地，也面臨民意背棄，得票率下降。2005,2006年陳水扁因高捷案、貪瀆連爆，使縣市長及直轄市長兩次大選變成不信任投票，怎料今年敗得比當年更慘。蔡英文一直自豪替貪扁收爛攤子，救回民進黨，但大選結果顯示「成也小英，敗也小英」。

桃竹兩市公共工程系統性弊端，是摧毀人民對蔡政府信任的最後稻草，這些有前瞻預算作靠山的弊案門裡，公帑包養派系，派系結合黑道擴大影響力，黑道得以介入政府治理。蔡英文固然辭去黨主席，但她所縱容的黑金共好政治生態，依然存在，她要求蘇貞昌續任閣揆，顯然意在緊握權力，對腐敗的深層結構毫無整頓之意。

民進黨藉蔡英文學者形象洗白阿扁貪腐印記，卻不料創黨以來的「清廉勤政愛鄉土」，以及民主價值，都毀於她的權慾傲慢與道德虛無。

商品推薦