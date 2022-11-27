再戰2024？ 郭台銘未回應

針對這次選舉結果，鴻海創辦人郭台銘昨（26）日表示，希望結果都能符合大家期待，邪不勝正。至於外界關心他是否準備2024年的選舉？郭台銘並未回應。

郭台銘昨天早上到東門國小投票，針對這次投票過程是否一切順利？郭台銘說，這次沒有像上次排隊那麼長，也來得比較早。

郭台銘目前住在信義計劃區，但每逢選舉都是前往東門國小投票，郭台銘說，他的戶籍在這區，因為這裡有他值得紀念的房子，這是他的起家厝。鄰居也表示，郭台銘的房子在徐州路，他是一個念舊的人，碰到鄰居時都很客氣。

針對這次選舉，郭台銘之前就表示，金錢不是萬能，政治不代表一切，台灣2,300萬人每一個人努力付出，才會讓台灣成為世界民主社會的典範。

郭台銘昨日也針對大陸封控措施表示，如何做到平衡與協調，大家都在努力，這將會是一個調整過程，不是三言兩語講得清，選舉過後，劉揚偉會對外完整報告，且全世界都很關注這個問題，未來如何做到平衡與協調，大家都很努力。

至於蔣尚義加入鴻海？他說，鴻海的半導體不會與台積電重複，是以車用產品為主。他還表示，劉揚偉董事長做得非常好，他的心力放在大健康與醫療這一塊。

郭台銘說，非常支持劉董的做法，台灣半導體產業正在走國際化過程中，台灣半導體人才很多，希望能在台積電帶領下，不管是到美國、日本與歐洲，上下游供應鏈群聚在一起。郭台銘說，半導體產業就跟石油一樣是戰略物資，在全球化過程中是很重要的。

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