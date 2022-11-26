屏東縣長開票結果／質疑開票有兩大爭議 蘇清泉怒飆「搞什麼鬼」

屏東縣長選舉藍綠廝殺，國民黨候選人蘇清泉今晚上9點22分發表重大聲明，質疑此次計票過程有疑慮，一是投票過程中，中選會發布總投票逾38萬票，但對手民進黨候選人周春米陣營計票卻高達43萬票，其次，三立新聞一度快報，兩人計票誤植，中選會正在了解中，他已跟中央黨部報備過，將採取法律行動。

蘇清泉強調，確切的法律攻防還待跟律師進一步商議，但馬上就會跟律師商議，不排除連夜前往司法單位要求處理。

蘇清泉怒斥，屏東計票疑點重重，他甚至面色鐵青怒斥：「為什麼一個選舉不能光明磊落，搞到這樣？匪夷所思！搞什麼鬼？」要求選務單位盡快介入調查。

對於蘇清泉指控，屏東縣選委會暫未有說明。 國民黨候選人蘇清泉今晚上9點22分發表重大聲明，質疑此次計票過程有疑慮，他已跟中央黨部報備過，將採取法律行動。記者魏斌／攝影 蘇清泉（中）與陣營幕僚會商，將盡快與律師研商，不排除夜赴司法機關要求保全證據。記者魏斌／攝影

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