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新竹市長當選名單／藍綠夾殺湧第三勢力交替聲浪 高虹安勝選奪9萬8121票

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾黨新竹市長候選人高虹安在藍綠夾殺下，第三勢力交替聲浪浮出，拿下9萬8121票成功當選新竹市長。記者季相儒／攝影
民眾黨新竹市長候選人高虹安在藍綠夾殺下，第三勢力交替聲浪浮出，拿下9萬8121票成功當選新竹市長。記者季相儒／攝影

民眾黨新竹市長候選人高虹安在藍綠夾殺下，第三勢力交替聲浪浮出，成功當選新竹市長；新竹市選委會稍早公布各候選人得票數，高虹安拿下9萬8121票、民進黨沈慧虹7萬7764票、國民黨林耕仁3萬9391票、無黨籍李驥羣1108票、無黨龔偉綸508票、無黨黃源甫1049票。

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根據選委會資料統計，竹市三個行政區中，高虹安東區、北區得票數各為5萬720票、3萬2572票，都超過沈慧虹的3萬3835票與2萬8312票，唯有香山區高虹安得到1萬4829票，略輸沈慧虹的1萬5617票。高虹安也以38歲之姿打破林智堅最年輕新竹市長紀錄，成為新竹市第一位女市長。

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