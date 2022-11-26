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黃希賢承認敗選 盼新任基隆市長謝國樑為市民創造福祉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
無黨籍基隆市長候選人黃希賢發表選後感言，對人民的選擇表示尊重及認同。圖／黃希賢競選總部提供
無黨籍基隆市長候選人黃希賢發表選後感言，對人民的選擇表示尊重及認同。圖／黃希賢競選總部提供

基隆市長選舉完成開票後，無黨籍候選人黃希賢今晚發表選後感言，對於人民的選擇表示尊重及認同，希望新市長謝國樑對基隆未來和民眾福祉努力。

黃希賢說，首先必須承認，他的努力還不夠，並恭喜謝國樑順利當選基隆市長。這是人民的選擇，他給予尊重並認同，也希望新任市長對基隆未來、民眾的福祉及各方面，都能盡心盡力努力。

黃希賢表示，在選戰過程中，他所提的政見都是能夠被檢視的，希望新任的謝市長，能夠在基隆各方面建設、福利、福祉上，為廣大基隆市民服務，期盼有更好的基隆，「天佑基隆、天佑台灣，謝謝大家」。

黃希賢 謝國樑

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