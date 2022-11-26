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北市立委補選下周一起登記 民眾黨喊話不缺席
台北市長當選人蔣萬安日前請辭立委，中選會日前宣布，明年1月8日舉行補選投票，下周一起至12月2日開放登記。民眾黨台北市黨部主委林國成被點名是代表民眾黨參選的人選，林國成今天表示，這件是由中央黨部決定，不發表意見。民眾黨秘書長謝立功則說，台北市立委補選，民眾黨不會缺席，人選待討論後決定。
針對是否投入台北市立委補選，林國成今天受訪表示，地方選舉剛結束，中央黨部沒有啟動任何機制，尚未被徵詢，尊重黨的機制，不發表意見。
謝立功則說，台北市立委補選的人選尚未討論，但民眾黨一定不會缺席，待討論後決定人選。
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