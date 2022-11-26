遺憾黃珊珊落選 柯文哲：中間選民支持台北第三勢力正在壯大

今天九合一選舉，是台灣民眾黨創黨後首次全國性地方選舉， 黨主席柯文哲晚間八點多發表選後談話，表示已致電給蔣萬安、陳時中，對黃珊珊落選表示遺憾，認為她這半年來太辛苦了，在藍綠夾擊下能有這樣的成績不容易，稱高虹安勝選是一場捍衛價值的選舉。

柯文哲發表投票時，全台票倉並未開票完畢，但全台市議員席次已超過14席。柯文哲說，地方經營需要時間，台灣民眾黨第一次參選，很多議員都在邊緣，「差一點點」，未來會更加努力團結，深耕地方，隊伍重整後繼續努力。

柯文哲說，謝謝全台支持者在這場選舉中給予的協助，恭喜蔣萬安勝選，剛剛已經打電話給他，會盡快開始交接會議，最近就會開始局處對局處的交接，希望台北市政不要有延誤。柯文哲也電話給陳時中，跟他說「辛苦了」並說另外找機會聊天。

柯文哲遺憾黃珊珊落選，但認為能有這樣的成績不容易，說她一路用平和理性態度提出最可行的政策，得到很多中間選民支持，「代表台北第三勢力在壯大」，指黃珊珊還年輕，理想和熱情會繼續，相信未來也會一本初衷繼續為人民服務。

柯文哲說，過去八年努力和政績無法獲得台北市民全面肯定，繼續支持黃珊珊，他自己會反省改進。柯文哲說，藍綠白橘各種顏色都可以合作，為人民服務。高虹安代表民眾黨參選，越挫越勇，得到新竹市民支持，他謝謝故鄉選民對民眾黨的支持，相信高虹安會競競業業，打造新竹成為科技新城。

台灣民眾黨在臺大醫院國際會議中心舉辦「民眾新希望，開票之夜」，兩點半開放進場，立委邱臣遠、吳欣盈和黨內幹部、市議員候選人陸續到場，在台下默默支持或上台分享心情。 台灣民眾黨主席柯文哲在台大醫院國際會議中心發表選後談話。 記者歐陽良盈／攝影 柯文哲遺憾黃珊珊落選，但認為能有這樣的成績不容易，說她一路用平和理性態度提出最可行的政策，得到很多中間選民支持，「代表台北第三勢力在壯大」。 記者歐陽良盈／攝影 柯文哲遺憾黃珊珊落選，但認為能有這樣的成績不容易，說她一路用平和理性態度提出最可行的政策，得到很多中間選民支持，「代表台北第三勢力在壯大」。 記者歐陽良盈／攝影 柯文哲遺憾黃珊珊落選，但認為能有這樣的成績不容易，說她一路用平和理性態度提出最可行的政策，得到很多中間選民支持，「代表台北第三勢力在壯大」。 記者歐陽良盈／攝影

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