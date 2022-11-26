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高虹安一個月內將組竹市內閣 強調不分黨派、用人唯才

聯合報／ 記者郭政芬王淑君季相儒／新竹即時報導
民眾黨新竹市長候選人高虹安開心得比愛心，向支持者表達感謝之意。記者季相儒／攝影
民眾黨新竹市長候選人高虹安開心得比愛心，向支持者表達感謝之意。記者季相儒／攝影

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天宣布當選新竹市長，她會後接受媒體聯訪，針對未來的內閣強調「用人唯才、不分顏色」，接下來一個月內，會努力請益詢問一些人選。媒體追問，由於台北市黃珊珊未能當選，是否會用北市府人才？高虹安回應，「不管是北市府或地方人才，都是她的考量名單，但絕對不會有把整個北市府或民眾黨搬過來竹市的狀況。」

何時要請辭立委？高虹安回應，會看目前的狀況，還有部分法案和預算正進行中，會利用一個月內做好交接程序，並盡快完成目前的工作，她相信做一天和尚、敲一天鐘，會努力把立委最後的工作做好。

媒體詢問高虹安在台上要成立跨黨派的內閣，是否有考慮要邀請沈慧虹副市長繼續擔任左右手？高虹安表示，不管是副市長或市府團隊的內閣，接下來一個月內，會努力請益目前心中有些的人選，她強調「用人唯才、不分顏色」，這是她剛剛跟市民保證的承諾，希望未來新竹市府團隊能以做事情為優先，而非以政黨利益為優先。

媒體追問，「是否會沿用北市府的團隊嗎？因為台北市候選人黃珊珊未能當選。」高虹安表示，不管是北市府人才或目前在地方尋覓的人才，都會是她的考量名單內，但她絕對不會像外界所傳言的，把所謂北市府或民眾黨整個搬過來，這是絕對不實的謠言，她會在這一個月內，盡快了解意願中的人選，不管是副市長或局處首長等的意願與能力，她會盡快的去了解和洽詢。

針對助理費的部分，是否會擔心民進黨秋後算賬？高虹安說，她不會擔心，她會努力提供相關證據，先前她也到北機站來提供證據，這部分她選後會持續面對，也會主動跟檢調來配合。

高虹安這次在新竹市勝選，可能會影響到主席柯文哲在2024的大選？高虹安表示，很多人在這次選舉中，看見高虹安和新竹市變成重中之重，很多人談到是否跟柯文哲或郭台銘的2024有關係，但是她認為在當選之後，她的身份就是新竹市長，就是要照顧新竹市民，所以在這部分，未來不管是2024選情如何，對她來說，目前最優先的工作就是把新竹市民給照顧好。

民眾黨新竹市長候選人高虹安今天宣布當選新竹市長，向支持者鞠躬感謝。記者季相儒／攝影
民眾黨新竹市長候選人高虹安今天宣布當選新竹市長，向支持者鞠躬感謝。記者季相儒／攝影
民眾黨新竹市長候選人高虹安的爸媽（中間兩位）也在台下支持著女兒，高虹安感動說，很感謝爸爸媽媽。記者季相儒／攝影
民眾黨新竹市長候選人高虹安的爸媽（中間兩位）也在台下支持著女兒，高虹安感動說，很感謝爸爸媽媽。記者季相儒／攝影
民眾黨新竹市長候選人高虹安開心的感謝民眾的支持。記者季相儒／攝影
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高虹安 北市

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