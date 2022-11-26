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挑戰宜蘭縣長大位失利 民進黨江聰淵：個人努力不夠

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
江聰淵競總在羅東開直播與民眾關心開票狀況，現場氣氛低迷。記者林佳彣／攝影
江聰淵競總在羅東開直播與民眾關心開票狀況，現場氣氛低迷。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣長選舉今天下午4點開票，國民黨林姿妙一路保持領先，民進黨江聰淵緊追在後，江聰淵競總在羅東倉前路、中正北路口的黃適超競總咖啡屋同步直播，與支持者緊盯開票狀況，不過藍綠票數持續拉開，現場氣氛低迷，江聰淵晚間7點40分抵達，承認敗選，個人努力不夠，但服務鄉親的心不會離開，會持續關心宜蘭，和鄉親在一起。

宜蘭縣設有426個投票所，縣長選舉人數有37萬4779人，今天投票下午4點結束，隨即開票。民進黨候選人江聰淵競選總部在羅東倉前路、中正北路口的黃適超競總咖啡屋開直播，支持者陸續到場，緊盯現場螢幕，關心縣內各地開票狀況，林姿妙的票數持續穩坐第一，江聰淵落後頻頻追趕，不少人神色凝重。

江聰淵晚間7點40分抵達後，謝謝鄉親支持、競選團隊用心，陪他一路走來挑戰艱辛任務，雖然沒成功，但沒遺憾，坦言個人努力不夠，要負起所有責任並檢討，這是他從政17年來第一次挫敗，畢竟2屆議員、2屆市長競選順利，這個失敗讓他更加警惕，也會重新站起來

江說，不會感到失望、氣餒，對於沒能捍衛住宜蘭正義、宜蘭價值，深感抱歉，個人要承擔所有責任，也強調服務鄉親的心不會離開，要為宜蘭土地繼續努力。

江聰淵表示，坦然接受選舉結果，祝福當選的縣長林姿妙在其任內推動縣政順遂，至於選舉期間對她的指責和指教，也希望她能做最好調整，既然當選就希望能交出好的成績單來回饋縣民，不只是當選的責任，更是對於宜蘭未來要更好的期許。

下一步是否選立委？江聰淵表示，明後天謝票後，會趕快銷假上班，在其宜蘭市長剩下一個月任期，完成工作交接等事務，目前還沒有其他規劃。

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵晚間承認敗選，坦言自己努力不夠，但服務鄉親的心不會離開，會持續關心宜蘭。記者林佳彣／攝影
民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵晚間承認敗選，坦言自己努力不夠，但服務鄉親的心不會離開，會持續關心宜蘭。記者林佳彣／攝影

江聰淵 宜蘭

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