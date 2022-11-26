洪孟楷：藍成功光復北桃基 補選立委藍綠應推耳目一新人選

九合一大選開票、各陣營候選人陸續自行宣布結果，身兼國民黨文傳會主委的立委洪孟楷在臉書發文指出，藍營六都贏四都，成功光復台北市、桃園市、基隆市，本島執政縣市也都守住，要珍惜人民給予機會，接著兩位現任立委當選縣市長後所留席次的補選，藍綠都應該推出令人耳目一新、且能承擔重責人選。

洪孟楷表示，九合一選後有三個重點，一個是三週後的嘉義市長選戰，敬告民進黨別想全黨打一人，太超過只會讓民眾反彈力道更大。

而原任立委的蔣萬安、許淑華所留下的立委席次都需要補選，藍綠都應該推出令人耳目一新，而且能承擔重責的人選，如果還是派系妥協，只會令人民失望，也不是真正有決心改革反省。

洪孟楷也強調，他敬告蔡英文總統及行政團隊，手握權利要為人民帶來好日子，而不是濫用權利為自己的政黨服務跟選舉，這次九合一的結果，就是人民告訴執政黨，當治安敗壞、網軍橫行、疫情失控，國人就會用選票淘汰。

洪孟楷也向蔡英文總統喊話表示，總統任期是到2024年5月20日「如果不知回頭是岸，只會離人民越來越遠」。不過洪孟楷也指出，一樣，國民黨不要認為2022贏、2024就勝券在握，如果不能團結一心，重蹈覆轍的話，就不值得選民給予託付。

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