嘉縣長開票結果／藍營宣布敗選 王育敏：打了美好的戰

國民黨嘉義縣長候選人王育敏在晚間7點50分抵達競選總部，跟支持者握手擁抱答謝，發表感言表示，嘉義縣是艱困選區，這次大家都打了美好的戰，這次得票率超越上一次，這是最大的欣慰，國民黨在嘉義縣穩住基本盤。

王育敏也恭喜縣長翁章梁獲縣民支持，希望他能全心全意為縣民打拚，畢竟嘉義縣競爭力還是倒數第一，希望他能跟民進黨中央充分的合作，把嘉義縣打造的是更進步的縣市，也讓人民的所得可以真正的增加。

嘉義縣長選舉開票作業尚未完成，但縣長選情似乎已經成定局，民進黨翁章梁宣部勝選。開票3.5小時，票數差距拉開4萬多票，嘉義縣五合一選舉下午4點投票結束，選委會統計，縣長及公投投票率都是65%。王育敏得票率破3.5成，因票數尚未完全開出，選舉結果以中選會公告為準。 國民黨嘉義縣長候選人王育敏在晚間7點50分抵達競選總部，發表感言表示，國民黨在嘉義縣穩住基本盤。記者呂慧瑜／攝影 國民黨嘉義縣長候選人王育敏在晚間7點50分抵達競選總部，跟支持者握手擁抱答謝，發表感言。記者呂慧瑜／攝影

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