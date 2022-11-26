澎湖藍天再變綠地 賴峰偉形容「鷸蚌相爭漁翁得利」

四年前回鍋參選縣長，奪回澎湖政權的澎湖縣長賴峰偉，這屆碰上政治史上三度對決的宿敵陳光復，卻以千餘票差距敗北，晚間他出面承認失敗，以「鷸蚌相爭，漁翁得利」形容此戰，除感謝團隊鄉親之外，最終也希望天佑澎湖。

賴峰偉競選連任失利，妻子郭美珍陪他到競選總部謝票，倒在他懷裡難過不已，賴峰偉不停安撫她。

賴峰偉說，這戰以八個字形容，「鷸蚌相爭，漁翁得利」，感謝競總主委前縣長王乾發，議長劉陳昭玲，競總總幹事副議長陳雙全陪伴他走完選戰過程，也感謝縣政團隊在他這任期間，盡心貢獻良多，更感謝鄉親支持他當了三任縣長，他自認盡心盡力，讓澎湖縣提升到某種程度，但選戰的結果還是必須接受，最終他希望天佑澎湖，平安順利。

至於未來有何生涯規畫，他笑笑說，我都快七十歲的人了。 賴峰偉說，這戰以八個字形容，是「鷸蚌相爭，漁翁得利」。記者王昭月／攝影

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