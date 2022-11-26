澎湖藍天再變綠地 賴峰偉形容「鷸蚌相爭漁翁得利」
四年前回鍋參選縣長，奪回澎湖政權的澎湖縣長賴峰偉，這屆碰上政治史上三度對決的宿敵陳光復，卻以千餘票差距敗北，晚間他出面承認失敗，以「鷸蚌相爭，漁翁得利」形容此戰，除感謝團隊鄉親之外，最終也希望天佑澎湖。
賴峰偉競選連任失利，妻子郭美珍陪他到競選總部謝票，倒在他懷裡難過不已，賴峰偉不停安撫她。
賴峰偉說，這戰以八個字形容，「鷸蚌相爭，漁翁得利」，感謝競總主委前縣長王乾發，議長劉陳昭玲，競總總幹事副議長陳雙全陪伴他走完選戰過程，也感謝縣政團隊在他這任期間，盡心貢獻良多，更感謝鄉親支持他當了三任縣長，他自認盡心盡力，讓澎湖縣提升到某種程度，但選戰的結果還是必須接受，最終他希望天佑澎湖，平安順利。
至於未來有何生涯規畫，他笑笑說，我都快七十歲的人了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言