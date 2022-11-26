屏東最激烈選區 藍營周佳琪自行宣布當選市長
屏東市長選舉藍綠對決，國民黨候選人周佳琪今晚上7點29分發表聲明，自行宣布當選，她強忍激動情緒哽咽說，感謝對手一路嚴格監督，不管爸媽家人受到何等抹黑，她都忍住眼淚，堅強挺過，所有事情她都會虛心檢討，她還年輕一定會愛惜自己的羽毛，也歡迎所有市民持續嚴格監督。
周佳琪此次參選因父親、議長周典論同時爭取議員連任，家族被大起底，周典論甚至成為攻擊焦點，儼然成為屏東市長的另位候選人。
據了解，周典論晚上一路掌握開票情形，在屏東市137個開票所開出135個，周佳琪以4萬8192票，領先對手民進黨候選人李清聖4萬5324票時，確認穩過關時，決定由周佳琪親自上台宣布當選。
晚上開票現場擠滿支持者，周佳琪上台後，現場持續喊了一分多鐘「市長好」，甚至有支持者激動落淚。周佳琪強調，一路走來盡其所能，一步一腳印打拚努力，未來一定會全力兌現選舉承諾，也歡迎所有市民全力監督。
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