桃園市長開票結果╱鄭寶清宣布敗選感謝支持者 籲當選者專心市政

九合一大選開票越來越接近尾聲，桃園市長選戰，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清今天晚上在臉書PO出「銘謝賜票」、宣布敗選，鄭寶清表示，他要特別感謝支持他的選民，在沒有政黨奧援，少有媒體報導情況，「你們依舊不離不棄，這份心意，寶清永遠銘感五內」。

鄭寶清原是民進黨自黨外時期以來的創黨資深黨員，在民進黨主席蔡英文宣布六都採徵召提名之前，鄭寶清是唯一最積極準備參選桃園市長的人，未料蔡英文宣布六都徵召提名，他雖然反對仍順黨意，但在提名新竹市長林智堅涉論文抄襲至「換堅」改徵召鄭運鵬參選，鄭寶清「死心」決定參選到底，一路以「孤鳥」之姿，一步一腳印參選，終於不敵藍綠夾殺，含淚宣布敗選。

鄭寶清競選總部在今晚開票瀰漫低氣壓，仍有不少支持者前往競總關心開票，隨時開票進行，鄭寶清競總「門前冷落車馬稀」，不少支持者難過，鄭寶清見大勢已去在臉書宣布敗選。

鄭寶清在臉書表示，台灣是民主社會，人民眼睛是雪亮的，不管是誰執政，都要時時戒慎恐懼，以民心為依歸，如果心中只有權謀、只有私利，政權隨時可能翻轉，8年前的國民黨如是，現在的民進黨也是如此。

他說，他要特別感謝支持他的選民，在沒有政黨奧援，少有媒體報導的情況下，依舊不離不棄，這份心意，「寶清永遠銘感五內。

這次敗選，他仍然心心念念著桃園市民的未來，希望不管誰當選，都能不忘前車之鑑，好好專心把桃園市政做好，實現選舉的政見，讓桃園市民都能幸福快樂。

無黨籍桃園市長候選人鄭寶清晚上在臉書PO出「銘謝賜票」宣布敗選。圖／翻攝鄭寶清臉書 無黨籍桃園市長候選人鄭寶清競總支持往關心，他晚上在臉書PO出「銘謝賜票」宣布敗選。。記者曾增勳／攝影

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