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彰化縣開票結果／建設政績與志工實力發酵 彰化停職鎮長奪回執政權

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮下（第十九）屆長鎮長選舉，李玄在領先差距擴大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮下（第十九）屆長鎮長選舉，李玄在領先差距擴大。記者簡慧珍／攝影

彰化縣五合一選舉今天投開票，開票迄今近4小時，各候選人得票數逐漸拉開差距甚至勝負底定，北斗鎮長候選人李玄在穩定領先另外兩名對手，如果沒意外翻轉，「李家班」將再創北斗鎮地方自治史的傳奇新頁。

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北斗鎮最近三屆鎮長依序為李順銘、楊麗香、李玄在都是「李家人」，任期合計約9年。李順銘長期經營農藥種子買賣，累積農業廣脈人脈，第一次參政即當選，卻涉及賄選被最高法院判決當選無效而停職，家族幾經考量，由政治素人媳婦楊麗香出馬參加鎮長補選，靠著「李家媳婦」招牌打贏選戰。

楊麗香帶著家庭主婦理家的概念領導鎮公所，財政狀況大幅改善，提高發放生育津貼、申請就地改建鎮公所辦公大樓、新建鎮立幼兒園，政續卓著，連任第十七屆鎮長，但作風強勢與鎮民代表會時有齟齬，埋下復出時的障礙。

李玄在擔任鎮長妻子的鎮政顧問期間，涉及通知清潔隊打開掩埋場供人傾倒建築廢棄物，和販賣禁用農藥，台中高分院法官對前項依他在非擔任公務員期間，與公務員典同對主管事務圖利罪，處有期徒刑1年10個月，褫奪公權兩年，此事構造停職處分，李玄在步上父親後塵，今年2月間被縣政府停職。

李玄在堅持沒教唆開門供人傾倒建築廢棄物，上訴最高法院。外界傳出原擬由楊麗香或另找家人競選下屆鎮長，經普查支持者和地方民情，李玄在支持度較高，於是再度披掛上陣，李氏夫婦舉辦社區巡迴說明會消毒，李家班「越挫越勇」的精神令人刮目相看。

捲土重來的無黨籍對手顏宏霖為今天這一局準備1458天，勤走基層也作足功課，開票過程中一路緊追李玄在，最終李玄在、楊麗香夫婦聯手建設北斗鎮7年半的政績，及志工隊發揮螞蟻雄兵實力，為停職中的第十八屆鎮長李玄在奪下第十九屆執政權。

2022大選 投票 彰化縣選舉 議員

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