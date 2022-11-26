高雄市議員開票結果／老將氣勢如虹 民進黨全壘打失敗
高雄市議員第10選區小港、前鎮區開票，現任議員氣勢如虹，藍綠現任議員得票案，幾乎排安全名單；前總統陳水扁兒子陳致中在開票3小時後得票居冠，但是民進黨初試啼聲的黃彥毓爭第八席，要提名4席全壘打沒成功。
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高雄市議員第10選區開票狀況，到今晚7點多，陳致中得票已達1萬5000多票門檻，其次是陳麗娜、鄭光峰、現任議長曾麗燕、蔡武宏、李順進、吳銘賜，黃彥毓爭得第八席，是唯一新人。
曾麗燕在晚間7點半，自行宣布當選，連任5屆議員，支持者高喊「曾麗燕5連霸」。
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