高虹安當選新竹市長助攻 宜蘭縣長落選人成準立委

民眾黨新竹市長候選人高虹安自行宣布當選，其不分區立委遺缺，依照民眾黨2020不分區立委排序，預計將由代表民眾黨參選宜蘭縣長的陳琬惠遞補，成為罕見落選縣長後，立即遞補成為不分區立委的案例。

攤開民眾黨2020不分區立委排序，分別為賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如、楊博宇、吳欣盈、詹翔欽、陳琬惠等人，民眾黨共取得5席不分區席次，因此不分區排名前五名的當選不分區立委，其中，蔡壁如日前請辭，因婦女保障名額，由排名第七的吳欣盈遞補。

高虹安當選新竹市長後，民眾黨不分區立委將再度出現缺額，依照排序預計由不分區排名第九的陳琬惠遞補，值得關注的是，陳琬惠此次代表民眾黨參選宜蘭縣長失利，但受惠高虹安當選新竹市長，因而成為民眾黨準立委。

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