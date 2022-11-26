台東縣選舉／台東市長國民黨籍陳銘風自行宣布當選
台東縣台東市長選舉藍綠相爭，國民黨候選人陳銘風對上民進黨洪宗楷，晚間6點50分 陳銘風已拿下2.39萬票，洪約1.9萬票，陳銘風在縣長饒慶鈴，縣黨部主委吳秀華陪同下自行宣布當選，支持者燃放煙火鞭炮慶祝，歡呼聲不絕於耳。
陳銘風對洪宗楷一戰，被地方認為比台東縣長選舉還緊張，因選前地方評估55波，饒慶鈴和吳秀華幾乎每天都陪同陳拜票，饒慶鈴更強調縣市合作，成功幫陳銘風拉台台東市的選情，終於贏得選舉，饒慶鈴和吳秀華也特地到陳銘風競選總部貼紅榜祝賀。
陳銘風表示，將全力以赴和縣長饒慶鈴縣市合作，持續建設台東市，台東市越來越好，絕不辜負選民的期待。
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