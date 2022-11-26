陳時中選情不樂觀找戰犯 薛瑞元：我沒有意見

九合一選舉結果，民進黨台北市長候選人陳時中得票數，始終落後國民黨候選人蔣萬安，如果持續此一形式將要敗選，各界開始檢討敗因及尋找戰犯。外界對衛福部長薛瑞元於選前針對高端疫苗、藍營候選人蔣萬安等的諸多發言，被認為是敗選因素之一。對此，薛瑞元說，「如果今天要找戰犯，我沒有意見」。

「選舉結果不如預期，外界如果要歸罪是戰犯，我沒有意見。」薛瑞元說，近2年來，新冠疫情期間，一路參與防疫工作，但看到選舉期間，外界不斷指責指揮中心，感到同仁努力的成果，不應該被抹煞，因此出面捍衛，而今天國人可以外出投票，這就是防疫的成果。

薛瑞元說，選舉結果不如意，這是另外一回事，但防疫成果不應被汙衊，即使今天不是擔任衛福部長，也會盡可能的透過其他管道，為防疫團隊的努力發聲。就個人來說「也不是非要這個位子（衛福部長）不可」，但這又是另外一回事了。

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