綠營內鬨的嘉縣治太保市長選戰 退出民進黨鄭淑分當選

嘉義縣治太保市長選戰，民進黨提名議員戴光宗參選，市公所秘書鄭淑分退黨參選，戴有縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘力挺；鄭接棒2任任期將屆滿、轉戰議員的市長黃榮利，獲公所農會系統支持，綠營內鬨，晚間選舉結果，鄭淑分當選，戴光宗宣布敗選，戴光宗、鄭淑分開票拉鋸，雙方支持者心情起伏緊張。

太保是全縣唯一人口成長鄉鎮市，嘉科園區選定台糖太保農場，讓太保政經地位更重要，被稱「嘉縣新首都」，市長選戰，綠營勢在必得，翁章梁、陳明文、蔡易餘力挺，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花南下辦說明會挺戴光宗，中央縣府連線造勢，拉抬選情。戴光宗訴求「共創首都新太保」。

鄭淑分獲公所農會力挺，「黃家班」前民進黨縣黨部主委、太保農會總幹事黃麗貞，擔任競選總幹事，競總成立站台；鄭淑分請假參選，將9至12月薪資捐太保急難救助專戶助弱勢，她說，退黨選市長，沒政黨資源，沒縣長立委站台，她要延續黃榮利施政，勇敢往前進，爭取為家鄉服務機會

綠營縣長初選，陳明文、蔡易餘挺翁章梁，黃榮利支持議長張明達；總統初選，翁章梁、陳明文、蔡易餘挺蔡英文連任，黃榮利挺賴清德，這次市長、議員選戰，重現縣長、總統初選內戰，翁章梁派縣府秘書陳主明選太保議員，與換跑道選議員黃榮利競爭，雙方為市長選戰隔空互槓，市長議員選戰，戴光宗、陳主明聯手對決黃榮利、鄭淑分，昔日盟友變政敵，雙方激戰勢均力敵。

太保市長選戰最後一天，綠營內戰黑函事件愈演愈烈，綠營候選人戴光宗由立委蔡易餘陪同，到地檢署按鈴申告無黨候選人鄭淑分陣營、前省諮議員黃文?等人毆傷志工；隨後候選人鄭淑分由議員候選人、市長黃榮利陪同，在競選總部開記者會駁斥，「選舉不容顛倒是非，誰才是真正受害人？」鄭淑分哽咽指控遭對手陣營霸凌、國家機器打壓，她才是受害弱者。

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