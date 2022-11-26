桃園市長選情 張善政暫時領先11萬多票

桃園市長選舉國民黨候選人張善政競選總部自行統計得票數，到了晚上過6點半張善政已經拿下43萬多票，領先民進黨對少鄭運鵬超過11萬票，而且得票數繼續增加，領先差距也在擴大中。

立法委員萬美玲擔任張善政北區競選總部主委，她表示這一次選戰打得非常的辛苦，不過北區領先鄭運鵬10個百分點以上，感謝所有支持者這些日子來的付出和努力，大家團結一致讓張善政在選舉中能夠交出漂亮的成績單。

立法委員張育美負責張善政楊梅區輔選，交出出贏20%漂亮的成績單。立法委員呂玉玲也在平鎮龍潭交出一樣的好成績。

桃園市市長選舉估計投票率約58%，得票數要過半必須需拿下下至少52萬票。 立法委員張育美、呂玉玲、萬美玲負責的選區，都交出漂亮的成績。記者鄭國樑／攝影

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