桃園市長選情 張善政暫時領先11萬多票

桃園市長選舉國民黨候選人張善政競選總部自行統計得票數，到了晚上過6點半張善政已經拿下43萬多票，領先民進黨對少鄭運鵬超過11萬票，而且得票數繼續增加，領先差距也在擴大中。
立法委員萬美玲擔任張善政北區競選總部主委，她表示這一次選戰打得非常的辛苦，不過北區領先鄭運鵬10個百分點以上，感謝所有支持者這些日子來的付出和努力，大家團結一致讓張善政在選舉中能夠交出漂亮的成績單。
立法委員張育美負責張善政楊梅區輔選，交出出贏20%漂亮的成績單。立法委員呂玉玲也在平鎮龍潭交出一樣的好成績。
桃園市市長選舉估計投票率約58%，得票數要過半必須需拿下下至少52萬票。
台北市長選戰落幕，民進黨候選人陳時中獲37萬多票，敗給國民黨候選人蔣萬安的40萬票。前副總統陳建仁發表感言時，先是呼籲市...
做為九合一選戰中最受矚目的熱點之一，國民黨桃園市長候選人張善政勝出，為國民黨奪回了失去8年的桃園執政權。不過許多國民黨在桃園選戰前後的爭議，顯然並未能隨選戰結束而消弭。對於勝選因素，地方和中央各有看法，更可能埋下未來與地方齟齬的種子。新任市長張善政、國民黨主席朱立倫如何化解這些潛在危機，將是張善政就任後的首要課題。
2022九合一選舉，各投開票所陸續開票，北市長三腳督激戰，無黨籍北市長候選人黃珊珊目前開出來的票數暫居第三，由於民進黨北...
民眾黨候選人高虹安勝選，為民眾黨插旗新竹市，綠營守不住風城，前市長林智堅的論文門、棒球門爭議重創民進黨選情，藍營選前棄保發酵，國民黨籍副議長余邦彥等人倒戈挺高虹安、國民黨籍議長許修睿也嗆自家候選人林耕仁變綠營側翼，黨主席朱立倫則說下架民進黨是共同目標，最後終讓藍營選民自動棄保。
台東縣台東市長選舉藍綠相爭，國民黨候選人陳銘風對上民進黨洪宗楷，晚間6點50分 陳銘風已拿下2.39萬票，洪約1.9萬票...
首都爭霸戰，台北現藍天，國民黨台北市長候選人蔣萬安勝選，終結柯文哲白色執政，暌違8年，國民黨重返首都執政，蔣萬安在這場三腳督選戰快速蛻變，從一位做筆記畫重點的好學生，到胸有成竹上考場，最終金榜題名，成為升格直轄市後最年輕的台北市長，也加速了國民黨的世代交替。
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