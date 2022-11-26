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新竹市長即時開票／沈慧虹票數一路苦追 競選總部外氣氛凝重

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
沈慧虹競選總部外支持者關心開票結果。記者張裕珍／攝影
沈慧虹競選總部外支持者關心開票結果。記者張裕珍／攝影

新竹市長選戰激烈，民進黨新竹市長候選人沈慧虹自行統計票數，今晚5點半目前顯示最新得票數字為1萬3174票，落後民眾黨對手高虹安1萬4447票，票數一路苦苦追趕，支持者也陸續前來競選總部外舞台區關心開票結果，氣氛凝重。

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沈慧虹競選總部自行統計票數都呈現些微落後局面，競選總部工作人員也不時回報票數，向台下支持者喊話「加油」、「繼續努力」。

2022大選 投票 新竹市選舉 沈慧虹 民進黨 高虹安

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