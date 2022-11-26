澎湖縣長即時開票／賴峰偉、陳光復、葉竹林三方纏鬥 綠營暫時領先

澎湖縣五合一選舉，今午準4點開票，西嶼與白沙部分偏鄉投開票所先彙報出，開票約30分鐘，國民黨縣長候選人賴峰偉始終微幅領先民進黨陳光復及無黨葉竹林，但相互票數差距均不大，沒有政黨奧援的葉能一度超越陳光復，頗讓人意外。但4點半過後，陳光復一路反超，至5點15分左右，已領先賴1271票，葉竹林居第三。

澎縣長選舉今午開票，至下午4點30分止，賴峰偉開出971票，陳光復追進，票數來到943 ，原本領先陳光復的葉竹林，票數再落至898票，但相互間差距不多，令人意外的是廢票不少，開票半小時內共有72張廢票。至4點34分左右，陳光復卻反超，領先賴峰偉1票，令支持者十分擔心，後續更一路領先，到5點15分左右，陳光復與賴峰偉之間的差距近1200票

截至目前，澎縣是鄉鎮投開票所先開出，陳光復在湖西沙港家鄉拿下279票，賴峰偉才拿96票，一舉超前183票。五點左右，雙方差距一度拉到900票，賴急起直追，票數差回穩到671票，在場觀票的支持者心情七上八下，像洗三溫暖，有支持者望著電視高喊，「澎湖加油」，為賴集氣

不過後續陳光復票數一路領先，5點20分左右，領先賴峰逾1200票。據澎湖縣選委會初估，今年縣長投票率約57%左右，換算票數約51505票，至5點半投開票所已開出過半。支持者無不期待馬公大票倉的票數能夠幫賴逆轉。

商品推薦