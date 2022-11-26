鍾東錦自行計票 一個小時領先4521票

苗栗縣長選舉開票，疑藍軍棄保效應發酵無黨籍候選人鍾東錦競選總部自行計票一路領先，票開1個小時，暫時以1萬1380票領先，拉開與民進黨候選人徐定禎差距4521票。

今天投票4點結束，20分鐘後，鍾東錦總部第一個回報的卓蘭鎮雙連社區，結果鍾東錦30票，徐定禎11票，國民黨候選人謝福弘、時代力量候選人宋國鼎各7票，鍾拔得頭籌，

鍾東錦競總陸續接獲回票，鍾得票數一路領先，尤其謝福弘在苗栗市，有同額競選的苗栗市長邱鎮軍助選，公館鄉是前縣長傅學鵬的大本營，謝福弘幾乎全面 輸給鍾東錦，支持群眾議論紛紛，推測棄保效應最後發酵，以致藍軍支持鍾東錦。

鍾東錦競總自行計票1個小時，鍾1萬1380票，徐定禎6859票，謝福弘2721票，宋國鼎2567票，鍾一路領先，隨著開票競總歡聲四起，充滿勝選的氣氛。充滿氣今天下午4點結束，幹部陸續回到總部，一名競選幹部特別步行到附近投開票所看開票，他認為苗栗市是關鍵，看國民黨候選人謝福弘能夠分走藍軍多少票，鍾東錦如果苗栗市贏了，就可以獲得勝選。

鍾東錦競總採人工回報開票，隨時更新得票，另利用手機、電腦每十分鐘更新總票數，並在大螢幕秀出來，也有大批媒體記者到總部，採訪開票最新進度，及全國注目的一戰，不少支持者等不及開票結束，送來養樂多等預祝高當選，總部選舉氣氛濃厚。 苗栗縣長選舉無黨籍候選人鍾東錦競選總部自行計票一路領先，競總充滿勝選的氣氛。記者范榮達／攝影

商品推薦