屏東縣長即時開票／藍綠陷激戰 藍戰情中心呼喊聲不斷響起
屏東縣長選舉藍、綠及時代力量三強廝殺，國民黨候選人蘇清泉在競總前設置開票看板，但到5點為止，開票版上仍一片空白，不過總部二樓另有戰情中心，陣營幕僚透露，各投開票所不斷報回開票結果，目前互有領先。不過二樓戰情中心嚴禁外人進入，現場只聽到二樓不斷傳出「唷唷…」呼喊聲。
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根據屏縣選委會統計，第19屆縣長選舉人人數67萬9330人，較2018年第18屆縣長選舉人人數68萬9393人，減少約一萬人。縣長潘孟安本屆拿下26萬2809票約55.89%蟬聯，蘇清泉則拿下19萬7518票約42.01%落敗。
蘇清泉目前已在從東港趕往屏東市競總路上，預於稍後趕抵競總，與競選幹部一起開票。
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