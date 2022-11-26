雲林縣長即時開票／民進黨候選人劉建國票數落後 競總氣氛冷清

九合一選舉開票，民進黨雲林縣長候選人劉建國競選總部截至下午5點20分，聚集約20人靜候開票結果，場面相較2020年劉建國競選立法委員時，冷清許多；劉建國競總在戶外架起大銀幕顯示即時開票數值，張麗善以3萬票領先劉建國2萬5千票，令支持者驚呼，今年投票率低，沒想到票數差距比想像中還早拉開。

劉建國的支持者聚集在總部外面觀看大銀幕即時開票數據，也有部分支持者在總部內觀看電視開票直播，直呼票數差距比想像中懸殊，只開了10分之1的票箱，差距就已達5千票，且連劉建國深耕的山線地區，如斗六市、斗南鎮、古坑鄉等，劉建國的開票數都落後，競選總部氣氛相當冷清。

劉建國競選總部氣氛冷清，約20名支持者到場觀看即時開票。記者黃于凡／攝影 民進黨雲林縣長候選人劉建國票數落後現任縣長張麗善約5千票，支持者驚呼差距懸殊。記者黃于凡／攝影 劉建國競選總部氣氛冷清，約20名支持者到場觀看即時開票。記者黃于凡／攝影

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