黃敏惠牽母親投完票 嘉市長之戰將成焦點?她燒聲回應
九合一大選今天投票，嘉義市長雖延到12月18日選舉，國民黨市長黃敏惠一早仍和母親去投票，她表示投票分兩次，本來投票率就會降低，籲一定踴躍投票；至於今過後只剩嘉市長的選戰，黃說，這是大家都清楚的司馬昭之心，會更認真加倍努力。
黃敏惠上午到戶籍所在地的西區震安宮投票所，牽著母親黃鄭梅子進入票所，人潮不多，相當快就領3張票並投完。
黃敏惠昨晚在戰車上揮手猛跳，也拿麥克風大喊爭取支持，今天顯得些微「燒聲」，且被整晚震耳的聲音影響，還沒完全恢復，受訪時一度要求媒體講話大聲點，引起一旁忍不住笑出來，讓投票氣氛輕鬆許多。
黃敏惠指出，先前嘉義市長候選人不幸的事件，但市長投票原可以同時舉行，中選會還是決定延後，1次的選舉變成兩次，投票率本來就會降低，民眾早就排開事情準備今天投票，難免受影響，呼籲「展現民主精神，一定要踴躍投票」。
媒體詢問今天之後嘉義市選舉可能成為全國焦點，黃敏惠說，她覺得真的很多人都已經這麼想，未來22天絕對是很大的挑戰，「這是大家都清楚的司馬昭之心」，不過還是展現民主投票，遇到了沒關心，就認真打拚，這就是民主的力量，「我一定會更認真，加倍努力」。
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