饒慶鈴穿選舉定裝「戰袍」投票 憂鐵路中斷影響投票率

九合一選舉今天登場，爭取連任的國民黨台東縣長饒慶鈴，上午11時到台東市新生國小投票，饒慶鈴身穿藍色選舉定裝照上衣，被戲稱穿「戰袍」投票，她坦言地震造成鐵路中斷、交通不便，台東投票率可能下降，鼓勵大家把握手中選票、出門投票。

饒慶鈴表示，因為918地震造成花蓮到台東有20公里鐵路中斷，縣政府雖提供TT go接駁服務，但應該還是會影響民眾返鄉投票意願，鼓勵大家盡民主義務、返鄉投票。

對於記者詢問對勝選信心、是否擔心或睡不好，饒慶鈴直言「每天都睡得很好」，對於自己選情有信心，未來4年會用4倍努力，讓台東進步不是只有4年，而是4乘4的進步。

饒慶鈴也提醒，今年台東市因為鄰里調整，投票所可能變動，提醒台東市民拿到選舉通知單後，注意自己投票所地點。 台東縣長饒慶鈴今天身穿藍色選舉定裝照「戰袍」投票。記者卜敏正／攝影 台東縣長饒慶鈴今天身穿藍色選舉定裝照「戰袍」投票。記者卜敏正／攝影 台東縣長饒慶鈴今天到新生國小投票，憂心鐵路中斷交通不便，造成台東投票率低。記者卜敏正／攝影

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