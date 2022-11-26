饒慶鈴穿選舉定裝「戰袍」投票 憂鐵路中斷影響投票率
九合一選舉今天登場，爭取連任的國民黨台東縣長饒慶鈴，上午11時到台東市新生國小投票，饒慶鈴身穿藍色選舉定裝照上衣，被戲稱穿「戰袍」投票，她坦言地震造成鐵路中斷、交通不便，台東投票率可能下降，鼓勵大家把握手中選票、出門投票。
饒慶鈴表示，因為918地震造成花蓮到台東有20公里鐵路中斷，縣政府雖提供TT go接駁服務，但應該還是會影響民眾返鄉投票意願，鼓勵大家盡民主義務、返鄉投票。
對於記者詢問對勝選信心、是否擔心或睡不好，饒慶鈴直言「每天都睡得很好」，對於自己選情有信心，未來4年會用4倍努力，讓台東進步不是只有4年，而是4乘4的進步。
饒慶鈴也提醒，今年台東市因為鄰里調整，投票所可能變動，提醒台東市民拿到選舉通知單後，注意自己投票所地點。
延伸閱讀
▪【投票禁忌】選舉日什麼不該做？1126注意事項 未遵守恐遭罰500萬
▪【資訊圖表】22縣市版圖變化！藍綠都曾大洗牌 旋風、韓流撼動基本盤
▪【隨堂考QA】市長薪水多少、選舉有禁忌？10題測「你多懂選舉知識」
▪【整理包】你的縣市領幾張選票？確診怎麼辦？一文看懂選民須知
▪【選將點名】九合一參選大爆炸！全台22縣市長、議員決戰名單一覽
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言