影／許淑華上午投票：南投各鄉鎮投票相當踴躍

國民黨南投縣長候選人許淑華今天上午到南投市吉利路投開票所投票，她說，最近幾月選舉壓力大，昨晚選舉告一段落，稍微放鬆，選前各鄉鎮行走和回報訊息，她對今天開票有信心，團隊也做好準備，一旦進入縣府後，就會盡快推動縣民交付的工作和施政藍圖。

許淑華說，昨晚10點後停止競選活動，她發現候選人都能配合選罷法規定，都沒有人發訊息或催票，南投整體選風和選民素質明顯提升。她也思考未來的工作，雖然到今天凌晨2時才入睡，但上午精神體力都很好。

上午競選總部和各鄉鎮幹部回報，南投各鄉鎮投票相當踴躍，希望下午能夠迎接好成績，能有好的訊息和鄉親分享。她也會利用空檔，到競選總部和幾個鄉鎮走走，對這幾個月辛苦的幹部和志工，表達感謝。

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